«A titolo prudenziale e precauzionale si rende necessario adottare idonei e urgenti provvedimenti», la premessa nell’ordinanza firmata dal sindaco di Quartu Graziano Milia dopo l’allerta meteo arancione diramata dalla Direzione generale della Protezione civile regionale.

«A Quartu è stato convocato il Centro Operativo Comunale, che rimarrà aperto nella giornata di oggi e domani», si legge in una nota diffusa dal Comune. «Le squadre di Protezione civile locale sono attive nei punti critici della città, compreso il litorale, per monitorare la situazione a intervalli regolari».

Inoltre il sindaco «ha disposto la chiusura dei parchi cittadini e del locale cimitero per tutta la giornata di venerdì 17 gennaio. Si invitano i cittadini ad adottare tutte le precauzioni del caso in situazioni di previsione di forte vento con intensità di burrasca, burrasca forte e tempesta; si raccomanda inoltre la massima prudenza e si consiglia di evitare spostamenti in prossimità dei parchi e delle aree urbane e periurbane alberate».

Si consiglia inoltre «a tutti i responsabili di uffici e attività in qualunque modo aperte al pubblico di adottare ogni misura cautelare di autoprotezione per evitare danni a persone e/o cose. In seguito all’evolversi delle condizioni meteo, dovesse risultare il persistere di una situazione di pericolo il provvedimento verrà prorogato sino alla cessazione dello stato di allerta emanato dalla Direzione generale della Protezione civile della Regione».

