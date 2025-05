Allarme nel pomeriggio di ieri a Quartu Sant’Elena per un incendio divampato in un canneto in via Giotto.

Le fiamme, alimentate dal vento e vicinissime al centro abitato, si stavano propagando all'interno di un canale coperto da fitta vegetazione e in un terreno adiacente, con il rischio raggiungessero alcune abitazioni.

L’intervento dei vigili del fuoco, con due automezzi e sette operatori, ha permesso di domare il rogo evitando la propagazione alle aree circostanti.

Già completata la bonifica dei focolai residui con la messa in sicurezza dell’area.

(Unioneonline/v.l.)

