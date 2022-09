Dopo le segnalazioni e le proteste da parte dei residenti, a Terra Mala e a Salmagi,nel litorale di Quartu Sant'Elena, arrivano finalmente i cartelli che vietano la caccia a ridosso delle abitazioni. Erano attesi dall’inverno scorso da quando il sindaco Graziano Milia aveva emesso l’ordinanza che imponeva appunto il rispetto delle distanze di sicurezza, fissate a 150 metri dall’abitato.

I cartelli sono in tutto 35 e sono stati sistemati anche a seguito del recente sopralluogo della Polizia locale che aveva individuato i punti esatti e inviato la mappa agli uffici che hanno poi proceduto alla sistemazione. Si spera così che adesso, da domenica, i cacciatori rispettino le regole in modo che i residenti non siano più costretti a barricarsi in casa nelle giornate venatorie. La situazione era stata denunciata già l'anno scorso. Gruppi di cacciatori sparavano troppo vicino alle villette tanto che i pallini si erano persino conficcati nella vetrata esterna di una casa.

