Incendio nella notte a Quartu Sant'Elena, con le fiamme divampate in un’abitazione in via Tazzoli.

Ingenti i danni alla struttura: la casa sarebbe semi distrutta e inagibile, sgomberata una famiglia.

Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e ricostruire le cause del rogo, forse innescato da alcuni fuochi d’artificio.

© Riproduzione riservata