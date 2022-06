Un barchino utilizzato dai migranti per la traversata dal Nord Africa è stato sequestrato dai carabinieri a Pula.

I militari della locale stazione, assieme al Nucleo Subacquei dei carabinieri di Cagliari, hanno trovato in località “Comunione dei Pianeti” un natante in legno lungo 6 metri con motore Yamaha Enduro da 40 cavalli.

Sull’imbarcazione c’erano 9 taniche in plastica da 20 litri vuote, probabilmente contenevano il carburante usato per la traversata. L’imbarcazione è stata con tutta probabilità utilizzata dai 16 migranti rintracciati tre giorni fa e accompagnati a Monastir. E’ stata sottoposta a sequestro e affidata in custodia giudiziaria al responsabile del porto Cala Verde di Pula.

