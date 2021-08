E’ uscito illeso da un brutto incidente stradale, ma non è uscito indenne dai controlli dei carabinieri, che lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Protagonista un cuoco di Pula, trentenne incensurato, che alle 6.30 di questa mattina è uscito fuori strada in via Montesanto.

Nulla di grave, fino all’intervento degli uomini dell'Arma. Prima lo hanno sottoposto all’etilometro, riscontrando un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito (1,53 al primo controllo, 1,49 al secondo) e ritirandogli di conseguenza la patente.

Poi, dai controlli all’interno dell’auto, sono usciti fuori diversi oggetti, tutti posti sotto al sedile: una mannaia di 31 centrimetri, un coltello da cucina di 33 centimetri, un coltello a serramanico di 22 centimetri e una carabina giocattolo priva del tappo rosso.

Il 30enne non è riuscito a dare una spiegazione valida. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e lui denunciato.

(Unioneonline/L)

