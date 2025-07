Tragedia sfiorata nella notte sulla Statale 195, all’altezza del resort Oasi Blu.

Poco prima dell’una quattro minorenni hanno attraversato la strada nel buio più totale, cercando di passare dal lato mare a quello del monte.

Solo la prudenza e la prontezza di riflessi di chi era al volante ha evitato il peggio. Perché in quel momento stavano arrivando due auto: una ha inchiodato per evitare i ragazzini, l’altra l’ha tamponata.

A bordo di uno dei veicoli c’era anche una bambina di 4 anni e a farne le spese è stata lei: è stata portata in ospedale in codice giallo ma le sue condizioni per fortuna erano tutt’altro che gravi.



