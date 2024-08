Entra nel vivo la festa di Santa Margherita, patrona dell’omonima frazione agricola di Pula. I riti religiosi prenderanno il via oggi alle 19 con la santa messa celebrata nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita: a seguire il simulacro verrà portato in processione dai fedeli verso la chiesetta di Boeria che si affaccia sulla Strada statale 195. Domani alle 18,30 verrà officiata una messa nella chiesetta di Boeria, al termine la processione percorrerà il viaggio inverso rispetto al giorno prima, riportando il simulacro di Santa Margherita nella chiesa parrocchiale. I festeggiamenti civili si terranno in piazza Giovanni Paolo II e prevedono oggi alle 20,30 lo spettacolo a cura della Am Dancing, e a seguire la serata musicale “Swing fever society”. Domani, ultimo giorno della festa, alle 21,30 spazio al concerto degli Echo 80.

