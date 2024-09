I commercianti dell’associazione ViviPula organizzano la raccolta firme per sottoscrivere la proposta di legge Pratobello 24. L’appuntamento è per domenica 15 settembre dalle 10 alle 13 in Piazza del Popolo, e martedì 17 dalle 9 alle 13 nella zona del mercato di via Porrino.

I commercianti di Pula spiegano perché tutti dovrebbero aderire alla proposta di legge che punta a proteggere l’Isola da ogni forma di speculazione energetica: “Si tratta di una battaglia che accomuna tutti i sardi, crediamo sia giusto sostenere il nostro diritto di scegliere come popolo, ma anche come Regione autonoma, sul futuro del nostro territorio senza che le decisioni vengano calate dall’alto. Noi non siamo contro la transizione energetica, ma siamo contro ogni speculazione. Preserviamo il nostro patrimonio paesaggistico dalla speculazione energetica anche per difendere il nostro lavoro, partendo dal turismo che alimenta l’agricoltura, l’allevamento, le lavorazioni alimentari e tutta la filiera del commercio e dell’artigianato”.

