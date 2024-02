Un percorso formativo ideato per gli studenti dell’istituto alberghiero Azuni di Pula, per permettere loro di entrare a far parte di un team formato da professionisti del settore e titolari di strutture ricettive e commerciali.

Si chiama “Destination management”, la due giorni di attività gratuita organizzata dall’hotel Stele di Nora, con la partecipazione di imprenditori e titolari di attività commerciali che consentirà agli studenti delle classi quinte di vivere un’esperienza altamente formativa.

Il percorso è stato creato e sviluppato da Tommaso Foscarini,vice presidente dell’Associazione Italiana ricettività e accoglienza; Gabriele Orbai, direttore dello Stele di Nora; Alberto Lavorgna, general manager dell’hotel President di Lignano e fondatore della Ospitality Academy, con l’obiettivo di fornire agli studenti e professionisti del settore un’esperienza formativa basata sul team building, durante la quale sarà possibile analizzare e affrontare temi chiave del settore alberghiero.

L’evento si svolgerà il 23 e 24 febbraio dalle 8,30 alle ore 15 nella sala polifunzionale dell’hotel Stele di Nora.

