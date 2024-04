Torna “Mitzas”, l’evento organizzato dalla Pro loco che permette di scoprire gli angoli più suggestivi del territorio di Pula. L’appuntamento è per domenica alle 10, nei pressi della caserma della forestale di Piscinamanna, per raggiungere le splendide cascate di Fossu Buciucca, dove si terrà l’esibizione dal vivo del musicista Perry Frank, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio di serenità e armonia con la natura.

Paolo Trudu, presidente della Pro loco, spiega perché quella di domenica sarà un’escursione imperdibile: «Sarà un'occasione unica per allontanarci dalla frenesia quotidiana e riconnetterci con i ritmi tranquilli della natura che ci circonda, la passeggiata durerà circa un’ora, una volta arrivato a Fossu Buciucca potremo godere della musica suonata dal vivo da un artista di assoluto valore come Perry Frank».

Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto inviando una mail all’indirizzo infoprolocopula@tiscali.itGli organizzati consigliano ai partecipanti di indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

