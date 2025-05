Altri tre dossi artificiali lungo le strade di Villasimius uno sarà posizionato in via dei Cipressi, un altro in Guttuso e il terzo il via Cavour. Vanno ad aggiungersi agli altri (circa trenta) e consolidano uno dei primati di Villasimius, e cioè in Sardegna è uno fra i Comuni con il maggior numero di dossi artificiali (compresi gli attraversamenti pedonali rialzati) in proporzione alla lunghezza delle strade.

Un primato che fa del paese, come ha più volte ribadito il comandante della polizia locale Pier Luigi Casu, anche una delle zone più sicure per quanto riguarda il traffico urbano. Pochissimi, infatti, gli incidenti che si registrano nel periodo estivo nonostante l’immensa mole di traffico.

