Paura verso le 19 lungo la Strada Statale 130, nel territorio comunale di Assemini, teatro di un incidente stradale che sta avendo pesanti ripercussioni sulla circolazione.

​Il sinistro si è verificato in direzione Iglesias, precisamente sulla sinistra del semaforo di Via Piave. Per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo è rimasto coinvolto in un impatto che ha costretto le autorità a bloccare temporaneamente la carreggiata.

​Al momento non si hanno ancora notizie certe sulle condizioni del ferito, che è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale.

​Sul posto sono presenti il personale di Anas e gli agenti della Polizia locale di Assemini per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. In questo momento gli operatori sono impegnati nella rimozione del veicolo incidentato: le operazioni volgono al termine, pertanto a breve la circolazione e il traffico sulla statale potranno essere regolarmente ripristinati.

​Gravissime le ripercussioni sul traffico registrate finora: la statale è rimasta bloccata e la circolazione è andata rapidamente in tilt. Per limitare i disagi, il flusso dei veicoli è stato deviato all'interno di Assemini — indirizzandolo verso Via Piave — oppure verso la zona industriale della SS 130 sulla destra, in direzione dei vivai e della serra fiorita, con lunghe code lungo tutta l'arteria in direzione Iglesias.

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