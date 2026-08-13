Assemini, schianto sulla statale 130: un ferito, statale bloccata e circolazione in tiltL’incidente in direzione Iglesias, traffico deviato verso via Piave e verso la zona industriale
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Paura verso le 19 lungo la Strada Statale 130, nel territorio comunale di Assemini, teatro di un incidente stradale che sta avendo pesanti ripercussioni sulla circolazione.
Il sinistro si è verificato in direzione Iglesias, precisamente sulla sinistra del semaforo di Via Piave. Per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo è rimasto coinvolto in un impatto che ha costretto le autorità a bloccare temporaneamente la carreggiata.
Al momento non si hanno ancora notizie certe sulle condizioni del ferito, che è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale.
Sul posto sono presenti il personale di Anas e gli agenti della Polizia locale di Assemini per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. In questo momento gli operatori sono impegnati nella rimozione del veicolo incidentato: le operazioni volgono al termine, pertanto a breve la circolazione e il traffico sulla statale potranno essere regolarmente ripristinati.
Gravissime le ripercussioni sul traffico registrate finora: la statale è rimasta bloccata e la circolazione è andata rapidamente in tilt. Per limitare i disagi, il flusso dei veicoli è stato deviato all'interno di Assemini — indirizzandolo verso Via Piave — oppure verso la zona industriale della SS 130 sulla destra, in direzione dei vivai e della serra fiorita, con lunghe code lungo tutta l'arteria in direzione Iglesias.