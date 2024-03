Più sicurezza nelle strade di Pula: per invitare gli automobilisti a moderare la velocità, verranno installati i dissuasori. La decisione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Cabasino è arrivata in seguito alle diverse richieste presentate dai cittadini, che hanno segnalato la pericolosità di alcune strade cittadine.

Per garantire una maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti verranno posizionati 11 dossi rallentatori, e sarà fissato il limite di 30Km/h nelle vie più trafficare e maggiormente frequentate dai bambini.

L’intervento previsto, realizzato in seguito allo studio redatto dal comando della polizia locale, riguarderà: le vie Diaz, Sant'Ignazio, Masenti, Bolzano, Bologna, Garibaldi, Circonvallazione, Nora, Segni e Montesanto. In via XXV Aprile, in virtù della vicinanza con il plesso scolastico della Scuola primaria Su Rondò, verrà inoltre fissato il limite di velocità di 30Km/h.

