Ha opposto resistenza ai carabinieri negando loro la consegna del suo borsello per un normale controllo. Venerdì sera, intorno alle 20,30, in Corso Vittorio Emanuele a Pula, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato M.A., 30enne originario di Villa San Pietro, per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo è stato fermato per un controllo ma, alla richiesta di favorire il proprio borsello per una perquisizione, ha opposto resistenza, creando lesioni ai militari operanti. In seguito, all'interno del marsupio sono stati trovati un coltello e 0,2 grammi di cocaina.

In mattinata, l’arrestato si presenterà davanti al giudice del Tribunale di Cagliari per il processo per direttissima.

© Riproduzione riservata