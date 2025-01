Un seminario formativo con gli albergatori del territorio per discutere delle nuove normative, ma anche per fare il punto sulla prossima stagione turistica. L’assessorato al Turismo ha organizzato per domani alle 17, in Municipio, un seminario informativo rivolto a tutti i gestori di strutture ricettive. L’incontro sarà un’importante occasione per aggiornarsi su tematiche fondamentali riguardanti la gestione delle strutture e gli adempimenti normativi.

Interverranno Walter Cabasino, sindaco di Pula; Donatella Fa, assessora al Turismo; Carla Medau, Capo di Gabinetto dell’assessorato regionale del Turismo Artigianato e Commercio; Lello Torchia, funzionario dell’assessorato regionale del Turismo Artigianato e Commercio; Angelo Tolu, responsabile Suape dell’Unione dei Comuni Nora e Bithia.

«Questo seminario sarà un’importante occasione di confronto e aggiornamento per i gestori delle strutture ricettive del nostro territorio», spiega il sindaco Walter Cabasino. «Con questa iniziativa vogliamo supportare gli operatori locali, offrendo loro una formazione continua affinché possano restare al passo con le normative e garantire ai turisti un servizio di qualità».

Sulla stessa lunghezza d’onda Donatella Fa, assessora al Turismo: «Abbiamo organizzato questo incontro informativo e formativo per dare a tutte le nostre strutture ricettive la possibilità di adeguarsi alle disposizioni vigenti, fondamentali per garantire la qualità dell’offerta turistica».

© Riproduzione riservata