Seicento esperto provenienti da 54 Paesi parteciperanno dal 9 al 14 ottobre al Forte Village di Santa Margherita di Pula alla 19esima edizione del Sardinia 2023 – Simposio Internazionale sulla Gestione dei Rifiuti e sulla Discarica Sostenibile.

Si tratta di un evento di eccellenza e di rilevanza internazionale, il più importante al mondo sul tema, organizzato dall' International Waste Working Group (IWWG) con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Regione Sardegna.

Tra i cinque presidenti ce n’è uno italiano, il sassarese Raffaello Cossu, professore emerito di ingegneria ambientale all’Università di Sassari. Il Simposio, ha spiegato oggi nella conferenza stampa di presentazione dell’evento a cui ha partecipato anche Solinas, approfondirà anche tutti gli aspetti più innovativi nel ciclo di gestione dei rifiuti: dall'intelligenza artificiale per risolvere problemi pratici a nuove idee per allargare il ventaglio dei materiali recuperabili. Con un'attenzione particolare a mettere in connessione chi fa i prodotti d'uso quotidiano con i “riciclatori” per studiare il modo migliore di recuperare gli scarti.

«In Sardegna – ha spiegato a margine della presentazione Cossu – abbiamo un sistema avanzato, in questo rispetto alle altre Regioni del Sud siamo al Nord. Siamo ai primi posti per quantità di materiale che arriva dalle raccolte differenziate. Dall’Isola non esce un chilo di rifiuto urbano che vada fuori, la Sardegna non è mai stata pattumiera degli altri, nel senso che ha sì accolto rifiuti emergenziali di altre Regioni, ma se li è fatti pagare e li ha trattati».

E ancora: «La Sardegna copre abbastanza delle filiere del recupero, ha impianti termici che non hanno mai avuto problemi di conflitto con la popolazione, perché si trovano in siti industriali con i presidi ambientali necessari. Abbiamo discariche all'avanguardia, con trattamento del percolato e senza alcun problema di inquinamento. Non siamo mai andati in crisi emergenziale dei rifiuti».

