Anche quest’anno il Comune di Donori aderisce al progetto “Promemoria Auschwitz” promosso da Arci Sardegna e dall’associazione “Deina” con il patrocinio del Senato e della Camera dei Deputati.

Tre giovani del paese, tra i 18 e i 25 anni, parteciperanno al “Viaggio della Memoria” nei luoghi dello sterminio nazifascista dal 29 gennaio al 3 febbraio prossimi. Nei quattro giorni di viaggio, i ragazzi visiteranno il Museo Fabbrica di Oscar Schindler a Cracovia e l’ex ghetto ebraico nel centro della città per poi far tappa, per un’intera giornata, ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Obiettivo dell’iniziativa è stimolare riflessioni profonde sulle tragiche vicende della seconda guerra mondiale e sulla vergogna dell’Olocausto, in un momento in cui le testimonianze di quei terribili accadimenti cominciano a scomparire. Le istanze di partecipazione scadono il 22 novembre. I moduli per la presentazione delle domande possono essere scaricati dal sito web del Comune di Donori.

