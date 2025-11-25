L'iniziativa, giunta quest'anno alla quinta edizione, è in programma sabato prossimo nell'aula consiliare di Piazza Amendola. Un corso di base completamente gratuito, della durata di circa 4 ore, per imparare a soccorrere un animale in caso di emergenza e a prestare le prime cure.

A tenere le lezioni la dottoressa Marta Stella.

Per partecipare occorre prenotarsi inviando una mail all'associazione che organizza l'evento all'indirizzo: ilmondochevorrei.dolianova@gmail.com. Il corso, completamente gratuito, prenderà il via alle 9.00 e si concluderà alle 13.00.

