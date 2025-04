Sarà il Coro femminile dell’associazione “Punto Musica” di Dolianova il protagonista della serata in musica in programma domenica prossima alle 18.30 al Teatro San Salvatore di Serdiana.

Uno spettacolo travolgente e dinamico che alternerà brani cantati a letture e riflessioni sull’arte e la musica come strumenti terapeutici. Insieme alla formazione femminile diretta da Lucia Porceddu ci saranno il pianista jazz Alessio Zucca, l’autrice Alexandra Rose, la lettrice Virginia Pili e i ballerini Giulia e Thomas.

Previsto un intervento di Moreno Murgia, esperto in neuropsicologia. Per informazione via whatsapp sono attivi i numeri 3464082706 e 3469682740.

