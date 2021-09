Botte alla compagna con un bastone, fino a farla finire in codice rosso in ospedale. L’aggressione è avvenuta questa sera a Barrali. La donna, una 63enne, è stata ricoverata al Brotzu di Cagliari con un trauma cranico mentre l’uomo, un 55enne, potrebbe essere denunciato per lesioni o potrebbero essere presi nei suoi confronti altri provvedimenti.

Dalle prime informazioni i due avrebbero avuto una violenta discussione e già in passato le forze dell’ordine sono intervenute per sedare i litigi. Ma questa volta il 55enne ha alzato le mani, ha afferrato un bastone e l’ha scagliato sulla testa della 63enne. Lei è riuscita a scappare e a raggiungere un’auto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Dolianova e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita in ospedale. La discussione sarebbe degenerata anche a causa dell'abuso di alcol.

