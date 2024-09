Si è svolta stamattina la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Gianni Massa bandito dal Corecom Sardegna.

Il premio era diviso in tre sezioni: per la sezione “ Scuola” hanno vinto gli istituti IIS Buonarroti di Guspini, il IIS Deledda – De Sanctis di Cagliari e l’Istituto tecnico Primo Levi di Quartu Sant’Elena, per la sezione Giornalismo il premio è stato conferito a Fabrizio Serra e Nicola Corda, mentre i riconoscimenti della sezione Università a Federica Cardia e Roberta Vacca.

Per il Presidente del Corecom Sardegna, Sergio Nuvoli, «il rigore professionale, lo spirito critico e l’onestà intellettuale trasmessi nell’esercizio della professione giornalistica da Gianni Massa sono elementi di cui la nostra società ha assoluta necessità per affrontare la violenza che la intride e le sfide che la attendono».

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il figlio e le figlie di Massa, il Presidente dell’Ordine dei giornalisti Francesco Birocchi, la garante regionale per i detenuti Irene Testa.

Al termine, il presidente del Consiglio Piero Comandini ha intitolato a Gianni Massa la sala interviste attigua alla Sala stampa.

© Riproduzione riservata