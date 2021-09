Brutta avventura, fortunatamente senza gravi conseguenze, per un macellaio 55enne di Armungia.

L’uomo è stato recuperato nel pomeriggio di ieri sul fondo di un impervio dirupo in località "Su Cuccuru", dove era precipitato a causa di una caduta accidentale.

L’allarme era partito in mattinata dal fratello, che si era recato dai carabinieri della stazione locale perché non aveva più visto tornare il 55enne da un’escursione verso un’area boschiva.

Le indagini successive, anche attraverso un’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di circoscrivere l’area della scomparsa e poi di ritrovare, dopo circa tre ore di ricerche, il malcapitato sul fondo del dirupo.

Sul posto è quindi stato richiesto l’intervento dei volontari del 118 di Ballao e dell'elisoccorso: il 55enne, dopo essere stato imbragato e recuperato mediante verricello dall'anfratto roccioso, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Monserrato.

Per far atterrare il velivolo i volontari hanno anche ricavato uno spiazzo nella macchia mediterranea con roncole e scuri, e hanno acceso un falò per segnalare la località al pilota dell'elicottero.

