Pronta ad andare di casa in casa. Anzi lo sta già facendo. Francesca Fadda sindaca di Maracalagonis lo ha pubblicato suo suo sito ufficiale dandone notizia a tutti. «Firmiamo per la Legge Pratobello contro chi usa la transizione energetica come pretesto per fare profitti propri, senza nessun beneficio per il nostro paese e per i nostri cittadini. Per chi volesse firmare ma fosse impossibilitato, posso comodamente venire io a casa loro: mandatemi un sms al 393 194 6813 comunicandomi dati e indirizzo».

«A Maracalagonis, il Consiglio comunale - ha aggiunto Fadda - ha detto no alle pale eoliche già da mesi. Un “no” secco, non vogliamo mostri e speculazioni nelle nostre campagne. Ancora prima dell’ultimo progetto che ci è stato presentato, abbiamo detto “no” alle torri che qualcuno aveva programmato a ridosso di Torre delle Stelle».

Nella mattinata da lunedì 2 settembre la stessa sindaca Francesca Fadda e i consiglieri comunali si ritroveranno presso il Mercatino settimanale per la raccolta firme a partire dalle ore 8. Martedì mattina il trasferimento presso il Mercato civico Comunale in via Nazionale sempre a partire dalle ore 8, solo mattina. «Per la sera – dice la sindaca Fadda - sarà organizzato un punto di incontro in Piazza Chiesa o in Comune o presso la mia abitazione. Dico no alle pale eoliche, si alla Legge Pratobello: lo dico a voce alta, convinta che, questa sia l’unica strada perseguibile».

© Riproduzione riservata