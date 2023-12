Esplode la rabbia del Sarrabus per la chiusura del vecchio ponte in ferro sul Flumendosa. In centinaia si sono ritrovati oggi davanti al Municipio – insieme agli amministratori comunali di Villaputzu e dell’intero territorio – per poi marciare in corteo verso il collegamento, ormai chiuso, e denunciare i disagi legati al provvedimento imposto dalla Provincia del Sud Sardegna. Questo pomeriggio, davanti al ponte, è previsto un consiglio comunale straordinario.

La struttura, considerata pericolante, rimarrà chiusa per almeno un anno e mezzo per consentire i lavori di messa in sicurezza. Ma i disagi ai quali dovranno andare incontro residenti e automobilisti non sono pochi: per spostarsi infatti si è costretti ad affrontare un percorso alternativo di una ventina di chilometri.

Le voci della protesta al microfono di Maurizio Olandi per il Tg di Videolina.

