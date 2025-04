Grave incidente nella notte al Poetto, sul Lungo Saline. Lo schianto poco dopo la mezzanotte in direzione Quartu.

Due le auto coinvolte e quattro i feriti. Due persone sono state portate in ospedale in codice giallo al Policlinico, un’altra sempre in codice giallo al Santissima Trinità.

Grave una giovane, portata in codice rosso al Brotzu.

Sul posto quattro ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale.

(Unioneonline)

