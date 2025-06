Non sarà forse una novità ma da oggi (domenica 1 giugno) i bagnanti che complici le alte temperature affolleranno la spiaggia del Poetto e del litorale, se vorranno parcheggiare nelle strisce blu dovranno pagare.

Entrano in vigore i parcheggi stagionali a pagamento e lo resteranno fino al trenta settembre.

Le tariffe, sempre le stesse: tre euro per mezza giornata, cinque euro per una giornata intera con la possibilità però di pagare anche un euro per ogni ora se si vuole restare per un tempo inferiore. In totale i parcheggi a pagamento distribuiti tra il Poetto e la costa sono 419 e hanno, come detto, carattere stagionale, da giugno a settembre.

