Triste risveglio per chi, questa mattina, ha scelto il Poetto per una passeggiata. E non per il cielo plumbeo, che pure annuncia pioggia, ma per ciò che si presenta agli occhi: una distesa di plastica, buste e lattine abbandonate sulla sabbia.

Lo spettacolo indecoroso è quello della quarta fermata, poco dopo lo stabilimento “Il Lido”, arrivando da Cagliari. Qui, tra il buio e l’euforia del sabato sera, si è consumato l’ennesimo festino. E a giudicare da ciò che resta, non mancava proprio nulla.

Organizzazione impeccabile: bicchieri, bevande, energy drink e alcolici. Tutto previsto nei minimi dettagli. Tranne l’ultimo, fondamentale passaggio: raccogliere e portare via i rifiuti, lasciando la spiaggia così come era stata trovata. Nel frattempo, animali e vento hanno fatto il resto: quello che era stato infilato nelle buste ora è sparso ovunque, in attesa che qualcuno lo butti via.

(Unioneonline/v.f.)

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