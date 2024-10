L'annuncio della chiusura "per manutenzione straordinaria" del mercato di Is Bingias, dal 7 ottobre al 4 novembre, si è abbattuta su Pirri come un fulmine a ciel sereno, gettando nello sconforto i clienti e soprattutto i concessionari.

Sono una ventina di famiglie che operano nell'edificio di via della Resistenza, in qualche caso, da quattro generazioni. Qualcuno si è già rassegnato a un mese di ferie forzate, altri sperano di poter continuare a vendere all'esterno e chiedono al Comune l'allestimento, a tempo di record, di una tensostruttura nelle vicinanze. In caso contrario, auspicano di poter ricevere un piccolo indennizzo che possa compensare almeno in parte i mancati guadagni di un mese.

Proseguono, nel frattempo, gli incontri con Comune e Municipalità che hanno l'obiettivo di individuare soluzioni condivise per limitare i disagi.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nell’articolo di Paolo Loche sul quotidiano in edicola e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata