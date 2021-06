Un allevatore 25enne è stato denunciato a Senorbì dai carabinieri della stazione locale per coltivazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'azienda agricola del giovane sono infatti state trovate, a seguito di perquisizione, 6 piante di marijuana dell'altezza media di circa 70cm, e materiale per il confezionamento (buste in cellophane per il sottovuoto) di sostanze stupefacenti, già utilizzato e recante residui della medesima sostanza.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata