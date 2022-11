È tornato in carcere il 43enne di Elmas che nei giorni scorsi, a Monserrato, si era introdotto nella casa della ex compagna sfondando il vetro di una finestra, dopo essersi arrampicato su una grondaia, per poi fracassarle l’auto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era infatti ai domiciliari e sottoposto al regime di affidamento ai servizi sociali, ma il suo comportamento persecutorio nei confronti della ex, la violazione di domicilio e il danneggiamento della vettura hanno inevitabilmente indotto l’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari a revocare ogni beneficio.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri, che hanno raggiunto il 43enne trasferendolo nella casa circondariale di Uta, dove sconterà la pena residua, pari a 4 anni e due mesi.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata