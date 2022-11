Per dichiarare il proprio amore alla sua ex, non ha esitato a sfondare la vetrata di casa della donna.

A finire nuovamente nei guai è un 43enne, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Ieri sera, intorno alle 23, a Monserrato, mentre la ex era all’interno dell’abitazione insieme ai due figli minorenni, si è arrampicato al tubo di una grondaia, ha raggiunto l’appartamento e ha spaccato il vetro di una porta-finestra. Voleva parlare con la ex a tutti i costi per convincerla a ricominciare la loro relazione.

I vicini, sentito il forte rumore, sono intervenuti e hanno costretto il 43enne alla fuga. L’uomo è comunque riuscito a danneggiare l’auto della vittima.

I carabinieri hanno segnalato quanto accaduto alla magistratura, ora è probabile che il protagonista della vicenda possa tornare in carcere.

(Unioneonline/s.s.)

