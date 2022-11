Trovato in possesso di un coltello e di un manganello, un 23enne di Senorbì è stato denunciato a Barrali dai carabinieri.

Ieri sera, poco prima delle 23, il giovane – disoccupato e percettore del reddito di cittadinanza - è stato fermato in via Roma da una pattuglia di militari. Era a bordo della sua auto insieme a una coetanea. Sottoposto a perquisizione, aveva con sé un coltello a serramanico con lama da 10 centimetri e mezzo, un manganello telescopico estensibile in acciaio, entrambi sottoposti a sequestro penale, e un tritaerba con resti di marijuana.

Il ragazzo sarà segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti e all'Inps per la revoca del reddito di cittadinanza.

