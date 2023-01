Il Comune di Muravera ha pubblicato un avviso a firma del sindaco Salvatore Piu, con il quale l'amministrazione cerca una figura femminile a cui affidare un assessorato.

Tale ricerca è dovuta alla necessità di mettere in atto la normativa prevista dalla Legge 56/2014 relativa alle pari opportunità che impone ai Comuni con un numero di residenti pari o superiore alle 3mila unità di avere un numero assessori, per entrambi i generi, non inferiore al 40 per cento.

«Le dimissioni dell'assessora Valentina Usai e il conseguente rifiuto di alcune figure femminili facenti parti della maggioranza in Consiglio a svolgere un così importante incarico – si legge in un comunicato - hanno portato il sindaco a nominare il consigliere Federico Lai nuovo assessore all'Urbanistica (incarico fino ad allora svolto dallo stesso primo cittadino), per garantire la corretta attività dell'amministrazione comunale».

Quindi attualmente «la Giunta Comunale di Muravera oltre al sindaco è composta da quattro uomini e una sola donna. Un numero che contrasta nettamente rispetto a quanto previsto dalla normativa e che ha suscitato interesse da parte della responsabile alle pari opportunità della Regione».

Da qui la scelta del primo cittadino di porre rimedio con un avviso pubblico per la nomina di un assessore donna di cui, almeno per il momento, stando a quanto riportato nello stesso documento, non si conosce né l'assessorato che le sarà affidato e tanto meno colui che dovrà essere sostituito.

© Riproduzione riservata