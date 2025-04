Nella sala conferenze del nuovo Municipio di San Vito in via Aldo Moro 50 (ingresso da via Piave) si terrà, il 22 aprile alle 19.30, un incontro di informazione e coinvolgimento nel processo di consultazione pubblica relativo alla proposta di istituzione del Parco Naturale regionale del Flumendosa.

Un altro incontro è previsto a Goni alle 17, lo stesso giorno. L’iniziativa coinvolge sei comuni e punta a tutelare uno dei fiumi più importanti della Sardegna. Il Parco, se istituito, potrà rappresentare uno strumento concreto per la promozione del turismo sostenibile, la valorizzazione delle produzioni agricole e la protezione degli ecosistemi fluviali.

Dopo Ballao, Muravera e Villaputzu, Escalaplano in questa terza tappa del ciclo di incontri sono coinvolti i Comuni di Goni e San Vito. L’incontro sarà aperto alla cittadinanza con l’obiettivo di presentare il progetto, stimolare il confronto con il pubblico e raccogliere spunti in vista della realizzazione della proposta definitiva.

