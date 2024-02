Il sindaco di Senorbì Alessandro Pireddu, in una recente riunione del Consiglio comunale, ha svelato i progetti dell’amministrazione cittadina riguardo la realizzazione di opere e infrastrutture.

«Dobbiamo spendere tutta una serie di finanziamenti che ci sono stati assegnati», ha detto Pireddu.

Diversi gli interventi nell’ambito della ristrutturazione e dell’assegnazione delle strutture comunali, tra queste c'è la casa di riposo Papa Giovanni XXIII, che presto verrà riaperta e assegnata attraverso apposita gara d’appalto.

È stato approvato inoltre il progetto che prevede l’implementazione dell'area sportiva Renato Sirigu con la realizzazione di campi da destinare a varie attività: l'obiettivo è consentire ai giovani e ai meno giovani di potersi dedicare ampiamente al benessere fisico e mentale.

Inizieranno a breve anche i lavori per la realizzazione dell’asilo nido in località Simieri, finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il nuovo edificio scolastico per bambini da 0 a 2 anni andrà ad arricchire l’offerta di servizi per l’infanzia e l’istruzione dell’Istituto comprensivo Luigi Mezzacapo, che già comprende scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

