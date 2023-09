L’assessorato regionale ai Lavori Pubblici ha concesso al Comune di Mandas un finanziamento di 300.000 euro che verrà speso per realizzare il progetto di sistemazione e messa in sicurezza di tutti i marciapiedi del paese (a eccezione della via Cagliari che avrà un progetto a sé stante), delle aree destinate a parcheggio e della bitumazione di alcuni importanti tratti di strada.

L’intervento, programmato dall’Ufficio tecnico su indicazione della Giunta, prevede una spesa complessiva di 380.000 euro: oltre ai soldi della Regione verranno impiegati 80.000 euro messi dal bilancio comunale come cofinanziamento.

«Entro la chiusura del mese di settembre convocherò il Consiglio comunale per l'inserimento delle somme a bilancio e poter in questo modo procedere tempestivamente alla gara di appalto dei lavori», dice il sindaco Umberto Oppus.

Con la fine dell’estate sono ripresi, nel centro dell’alta Trexenta, alcuni investimenti sulle opere pubbliche. È stata appena completata l'immissione del metano nella rete cittadina del gas che sostituisce il Gpl. Si sta procedendo intanto con la sistemazione dei contatori e con gli interventi di sistemazione nelle varie utenze. «Per definire il processo condiviso di supporto ai cittadini e ridurre al minimo i disagi sono al lavoro alcune squadre di installatori», fa sapere il primo cittadino.

