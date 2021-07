Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del fabbricato servizi all’interno del porto turistico di Villaputzu. In questi giorni, probabilmente già questo weekend, apriranno per i diportisti i tanto attesi nuovissimi locali adibiti a servizi nella struttura portuale di Porto Corallo.

I lavori hanno riguardato gli interni e l’esterno dello stabile al piano terra. Sono stati spesi 500 mila euro. Realizzati spazi commerciali e di promozione turistica, info-point e un bar e punto ristoro, mentre nel corpo ad est sono stati ultimati i nuovi bagni, i servizi, le docce e gli spogliatoi e un ulteriore spazio dedicato con una lavanderia a gettoni. Per questa stagione estiva 2021 aprirà al pubblico tutto il blocco est con i nuovi bagni e servizi, le docce, gli spogliatoi e la lavanderia.

Si stanno concludendo anche i lavori nello spazio esterno al fabbricato servizi che va a completare la nuova immagine del porto.

Il piazzale in asfalto è stato sostituito da una pavimentazione in calcestruzzo architettonico colorato ed è stato ripensato, nei pressi dell’edificio, in modo da valorizzare gli accessi, dotando così le attività di una diretta espansione verso lo spazio esterno. Di pari importanza è la nuova piantumazione con specie autoctone in via di ultimazione proprio in questi giorni. La nuova pavimentazione, insieme all’inserimento della componente verde, della pensilina, degli arredi e la nuova illuminazione a led darà all’edificio uno spazio all’aperto ospitale e di qualità.

Alessia Follesa, assessore ai Lavori pubblici: “Il porto di Villaputzu sta cambiando e in meglio. I cambiamenti si notano a vista d’occhio e la sua nuova immagine è ben evidente: di questo ne siamo molto orgogliosi. Il porto sta diventando sempre più bello e più funzionale con comprensibili vantaggi per il turismo e l'economia".

Il sindaco Sandro Porcu: “Abbiamo investito tanto in questi anni sul nostro porto, questi lavori appena ultimati ne sono una dimostrazione. Il processo di riqualificazione è iniziato nel 2016 con la concessione di importanti finanziamenti e ora finalmente, dopo un iter molto lungo in collaborazione con la Regione Sardegna possiamo raccogliere i frutti di questo lavoro. Con i nuovi servizi e questa nuova immagine del porto siamo convinti che aumenteranno anche i transiti e gli arrivi di nuove barche. Il prossimo obiettivo è valorizzare il molo pescatori e il ripristino del molo di sopraflutto per il quale abbiamo già il finanziamento e il progetto definitivo. Contiamo di poter presto appaltare i lavori una volta avuto l’ok definitivo da parte della Regione Sardegna”.

