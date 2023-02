Sono terminati i lavori di sistemazione dei locali che ospitano il servizio mensa per i bambini delle scuole elementari dell’Istituto comprensivo Luigi Mezzacapo di Senorbì. Gli interventi in progetto sono costati 310.000 euro, soldi ottenuti con l’adesione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) attraverso i progetti finanziati con le risorse europee Next Generation EU. L'amministrazione comunale del centro della Trexenta ha approvato un progetto che prevede alcune iniziative legate proprio al servizio mensa: insieme alla ristorazione scolastica verranno promossi incontri riguardanti l’alimentazione alimentare e la valorizzazione locale tramite protocolli aggiuntivi e tavoli di programmazione con i produttori del territorio.

I soldi del Pnrr finanzieranno anche altri importanti interventi sulle opere pubbliche. Nello specifico il Comune di Senorbì ha ottenuto 1 milione e 125mila euro per la realizzazione del nuovo asilo nido in località Simieri (vicino alla scuola materna e al parco giochi) e 123.549 euro per la digitalizzazione dei servizi dedicati ai cittadini. Ulteriori 300mila euro (soldi questi stanziati dalla Regione) verranno spesi per una serie di interventi sulla viabilità e per i nuovi parcheggi destinati alla Via Campioii.

