L’Istituto Agrario di Senorbì fa sul serio e, con i numerosi progetti promossi per far conoscere ai ragazzi il mestiere di imprenditore agricolo, ambisce a diventare punto di riferimento per le nuove generazioni che vogliono unire lo studio alle prospettive economiche del territorio.

Nei giorni scorsi nella sede staccata del corso in agraria dell’Istituto di istruzione superiore Luigi Einaudi si è tenuta la presentazione delle numerose nuove iniziative promosse per arricchire il percorso formativo dei ragazzi.

Sono state inaugurate la serra idroponica per la coltivazione fuori suolo (la terra è sostituita da un substrato inerte) che consente produzioni controllate sia dal punto di vista qualitativo sia da quello igienico-sanitario e il moderno laboratorio per la trasformazione alimentare.

Inoltre sono stati presentati i nuovi mezzi e le attrezzature agricole, strumenti utili – in alcuni casi indispensabili – per l’apprendimento di diverse materie nell'indirizzo agrario. Alla cerimonia ufficiale di inaugurazione delle strutture e di presentazione dei progetti erano presenti alcuni sindaci del territorio, i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti dell’Agrario di via Carlo Sanna.

