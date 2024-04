Una nuova mensa scolastica per i bambini di Senorbì. La Giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione di un nuovo edificio e per l’ampliamento degli spazi da adibire al servizio di mensa scolastica nell’Istituto comprensivo “Luigi Mezzacapo”. Verranno utilizzati fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Ministero dell’Istruzione. Il costo totale d’intervento risulta pari a 466.924 euro: l’amministrazione cittadina ha deciso di utilizzare il finanziamento di 310.000 euro per la realizzazione di un primo lotto di lavori che comprenda la realizzazione della scatola dell'edificio, di parte dell’impiantistica e l’integrazione di tutte le restanti predisposizioni degli impianti. La mensa verrà realizzata di fianco alla scuola materna in località Simieri.

In un secondo momento verranno realizzati i lavori di completamento finanziati con ulteriori 156.924 euro ottenuti attraverso l’adesione da parte del Comune al “Piano di estensione del tempo pieno e mense” (fondi stanziati dall’Unione Europea) finalizzato alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia. L'obiettivo è migliorare l’offerta educativa rivolta ai più piccoli e offrire un concreto aiuto alle famiglie.

© Riproduzione riservata