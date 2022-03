Notte impegnativa nel Cagliaritano per le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenuti per una serie di incendi divampati a Cagliari, Selargius, Quartu e Assemini.

All’1:30 circa la squadra del distaccamento cittadino portuale di Cagliari è intervenuta per l'incendio di un'autovettura in sosta in via Seruci a Cagliari, dove gli operatori hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento ad altri veicoli in sosta. Successivamente la squadra è stata dirottata in via Cornalias, per l'incendio di due bagni chimici all'interno di un cantiere edile comunale. Anche in questo caso gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sul posto presenti i Carabinieri di Cagliari.

Alle 2:30 circa, una squadra di pronto intervento della sede centrale è intervenuta a Selargius in un terreno privato di un'area rurale nei pressi della Statale 554, per l'incendio di una piccola struttura con all'interno masserizie e materiali plastici. Sul posto è stata inviata anche un'autobotte di supporto, con gli operatori che hanno spento il rogo, messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Sul posto anche i Carabinieri di Quartu Sant'Elena.

Alle 4 un altro incendio ad un’autovettura in via Grazia Deledda a Iglesias ha impegnato la squadra di pronto intervento locale. Anche in questo caso gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area e la sede stradale evitando il coinvolgimento ad altri veicoli in sosta e alle strutture adiacenti.

(foto vigili del fuoco)

Nuovo intervento alle prime luci dell’alba in via Sassari ad Assemini, per un principio d'incendio, per probabili cause elettriche, al contatore di un appartamento. Gli operatori hanno effettuato delle verifiche e provveduto alla messa in sicurezza.

Per tutti gli interventi non sono rimaste coinvolte persone.

Vigili del fuoco impegnati anche a causa del vento per alcuni pali pericolanti nell'hinterland cagliaritano. Un intervento in queste ore anche sull'Asse mediano di scorrimento per la messa in sicurezza di un palo dell'illuminazione pubblica: sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Cagliari.

