Assolto, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità. Al termine del dibattimento in Tribunale, a Cagliari, i giudici della seconda sezione penale hanno fatto cadere le contestazioni mosse dal pm Andrea Vacca nei confronti del sindaco di Isili, Luca Pilia, finito sotto processo dopo l'esposto presentato dal suo ex vice-sindaco, Valerio Doa.

Al centro della vicenda c'era il progetto milionario di un gigantesco parco fotovoltaico proposto dalla società Blu Solar Uno srl nei terreni di famiglia dell'avvocato Doa. Secondo l’accusa del suo ex vice, mentre l’azienda aspettava il parere della Regione, il sindaco Pilia avrebbe posto la condizione che, per ottenere il via libera al parco energetico, Doa non avrebbe dovuto sfidarlo nelle imminenti elezioni, previste per il 10 e 11 ottobre 2021.

Contestazioni sempre respinte dal primo cittadino che in aula, davanti ai giudici, aveva ribadito l’assoluta contrarietà della sua amministrazione contro quel tipo di iniziative e la sorpresa per non essere stato informato dal suo vice che il progetto ricadeva sui suoi terreni di famiglia. Dopo lo scontro col sindaco, il vice si era dimesso. Questa mattina il Tribunale ha assolto Pilia per l’insussistenza dell’imputazione. A difenderlo c’era l’avvocata Rita Dedola, mentre Doa era assistito dal Collega Giovanni Aste.

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