Un silenzio assordante ha accompagnato l’ultimo viaggio su questa terra di Ignazio Carta, il 21enne di Sisini morto giovedì nel primo pomeriggio a causa di un terribile incidente in moto sulla strada comunale Senorbì-Sisini.

Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa parrocchiale della Madonna della Difesa di Sisini, da don Michele Piras (parraco di Suelli) e don Guido Palmas, per tanti anni parroco di Sisini. Troppo piccola la chiesetta della frazione per accogliere al suo interno tutte le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Igna, come lo chiamavano gli amici più cari. Ai lati della bara il padre Gian Luigi, la madre Orsola e il fratello maggiore Luigi distrutti dal dolore. Non è riuscita a trattenere le lacrime la fidanzatina Erika Mascia di Senorbì, tra i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente appena la notizia si è diffusa nel centro della Trexenta.

Sul muro del cimitero all'uscita del paese è stata affissa una gigantografia con il volto sorridente di Ignazio e la dedica: “Sisini ti ricorderà sempre”.

