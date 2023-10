Fine settimana all’insegna della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia del Parteolla. Torna a Donori “Terraccogliente”, la rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione “Città della terra cruda” e la Pro Loco.

Si parte sabato 14 ottobre, alle 16.30, con la proiezione dei video “La terra cruda in Italia” di Alonzo Crepo e “Donori tra immagini, parole e musica” di Davide Massa. Seguirà una passeggiata nel parco letterario a cura di Tonio Meloni. In serata, alle 20, concerto della band “Gruppo Mp4” in Piazza Italia.

Domenica 15 ottobre, alle 8 partenza della 4^ edizione di “Donori cammina” escursione tra i vigneti e gli oliveti del territorio. Alle 10 l’inaugurazione degli stand dei produttori locali. Per tutta la giornata sarà possibile visitare il museo etnografico, la chiesa campestre di Sa Defenza, le cantine locali e le mostre di costumi, fotografia, arte e minerali allestite nella casa comunale e nell’ex Montegranatico. In programma anche laboratori, animazioni per bambini, degustazioni e spettacoli per le vie del centro storico. Alle 20.30 in Piazza Italia canti e balli della tradizione con Luigi Cordeddu all’organetto e Giuseppe Pintus alla chitarra e voce.

