Sospiro di sollievo nella vicenda di Nicola Aiello, il musicista di cui si erano perse le tracce a Villasor.

«Nicola si è fatto sentire, sta bene. Aspettiamo di riceverlo a braccia aperte grazie a tutti per la vicinanza», ha scritto su Facebook la sorella Silvia, che dal 25 novembre aveva rivolto appelli per ritrovare il giovane, scomparso senza dare notizie il 25 novembre.

Anche le pagine social della trasmissione “Chi l’ha visto?”, che si era occupata del caso, dà la «bellissima notizia».

«Sta bene – si legge in un post - il giovane musicista che si era allontanato in circostanze allarmanti dalla provincia del Sud Sardegna il 25 novembre. “Mi scuso per aver fatto preoccupare tutti”, ha fatto sapere ai familiari dopo l’appello che hanno lanciato per lui in diretta con Federica Sciarelli nell’ultima puntata di “Chi l'ha visto?”. Grazie a tutti».

