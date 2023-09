L'attesa è grande, previsto il pubblico delle grandi occasioni, soprattutto dei buongustai. Si svolge domani a Guamaggiore la Sagra “Mestieri, tradizioni, gusti e sapori delle leguminose in sa idda de Ziu Paddori” , giunta alla 17esima edizione. Organizza la Pro loco con la collaborazione del Comune.

L'appuntamento è nell’ incantevole panorama del colle di Santa Maria Maddalena e fra le strade del paese della Trexenta. In programma eventi, esibizioni, degustazioni dei buoni, tradizionali piatti del paese, tipici dell'attività contadina del passato. «Si va alla riscoperta-dice il sindaco Nello Cappai-delle nostre più nobili tradizioni: invitiamo tutti alla partecipazione. La Pro Loco è pronta ad attendere tutti nel solito clima di festa e di amicizia. Guamaggiore è che questo: un paese che ha voglia di crescere passando anche attraverso delle sue tradizioni, dell'ambiente, del suo sit acheologico: grandissime potenzialità-chiude Cappai- che fanno parte della nostra storia».

La Pro Loco, col presidente Giantonio Tronci e i suoi collaboratori, ha in questo contesto un ruolo importantissimo. Tante le manifestazioni proposte con successo negli scorsi anni, tanta la voglia di crescere, tutti assieme, riscoprendo proprio i valori del passato. Si inizia alle 9,30 di domani con l'esibizione itinerante dei tamburini e sbandieratori. Alle 12 via alle degustazioni di prodotti fipici di questo splendido angolo della Sardegna: legumi e arrosti presso i punti ristoro e i locali del paese. Alle 14:30, animazione per bambini; alle 16 esibizione dei gruppi folk; alle 18 intrattenimento musicale con Andrea Piras; alle 19 spettacolo pirotecnico. La manifestazione, come spiega la pro Loco, sarà animata da gruppi folk e gruppi della tradizione sarda. Per tutta la giornata si esibirà il maestro Piredda all’organetto.

