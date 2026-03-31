Riparte a Mandas la gestione unitaria del sistema museale cittadino, affidata alla cooperativa Lugori. Un nuovo assetto che mette in rete quattro realtà culturali del paese: il museo Peregrinatio Fidei, dedicato all’arte sacra, Is Lollas de is Aiaus, spazio della memoria storica locale, il MAMES (Museo dell’auto d’epoca) e il MA.H.MU., polo archeologico.

L’obiettivo è quello di offrire un percorso integrato capace di valorizzare il patrimonio culturale di Mandas e renderlo più fruibile per visitatori e turisti. Un lavoro corale che coinvolge operatori e territorio, tanto che il sindaco Umberto Oppus ha voluto ringraziare, tra gli altri, Manuele Levanti, Pamela Di Chirico e Daniele Atzeni per l’impegno nella gestione.

Il rilancio si inserisce in una strategia più ampia che guarda alla collaborazione con i centri vicini di Suelli e Isili. In questo contesto prende forma il progetto del “treno dell’archeologia”, sostenuto con un finanziamento di due milioni di euro dal Ministero della Cultura, per la valorizzazione dei siti di Piscu, Su Angiu e Is Paras.

Tra le prossime iniziative, anche un’offerta culturale dedicata alla Pasquetta, pensata per rafforzare l’attrattività del territorio e promuovere un sistema museale sempre più integrato e accessibile.

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