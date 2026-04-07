Gli istituti scolastici del Sarrabus saranno fra i protagonisti della 52esima Sagra degli Agrumi di Muravera, in programma dal 16 al 25 aprile 2026, con un calendario che affida a studenti e istituti del territorio l’avvio e una parte significativa delle attività tra laboratori, musica, progetti didattici e iniziative culturali.

Giovedì 16 aprile, in Piazza Europa, la mattinata sarà dedicata ai laboratori con la Scuola dell’infanzia paritaria, mentre nel pomeriggio entreranno in scena gli studenti dell’IISS “Einaudi-Bruno” con lo stand “CitruSnack 3D”. Alle 16.30 l’apertura ufficiale degli eventi sarà affidata al concerto degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Villaputzu-Muravera-San Vito, con esposizione delle launeddas realizzate nell’ambito del progetto Labnedda. In parallelo, spazio allo showcooking curato dall’IIS “G. Dessì” e alle attività sportive con i Volley Orange Games, fino al concerto serale dei RadioFonica. Dal 16 aprile sarà inoltre aperto il MIF – Museo dell’Imprenditorialità Femminile “Donna Francesca Sanna Sulis”, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Le occasioni felici” di Anna Piroddi.

Il coinvolgimento del mondo scolastico proseguirà venerdì 17 aprile con laboratori per ragazzi organizzati dalla Biblioteca comunale, la “Giornata dell’albero” con la scuola primaria e la collaborazione di Forestas, Comune, Istituto comprensivo e Pro loco, oltre alle proiezioni del docu-intervista “Muravera Citrus Stories”, realizzato dagli studenti dell’IISS “Einaudi-Bruno”. Nella stessa giornata sono previsti appuntamenti culturali, mostre e spettacoli, tra cui l’inaugurazione dell’esposizione “Bistimentas Sarrabesas” e il concerto serale dei Dilliriana.

Sabato 18 aprile spazio a visite guidate, convegni sull’agrimucultura, attività didattiche e laboratori per le scuole, oltre a spettacoli teatrali e all’operetta in lingua sarda “SAID”. Domenica 19 aprile, giornata clou della manifestazione, si aprirà con la tradizionale sfilata lungo via Roma di gruppi folk, maschere tradizionali, suonatori e cavalieri, seguita nel pomeriggio dalle esibizioni in Piazza Europa. Previsti anche workshop, mostre e musei aperti, oltre alle numerose “pratzas” e punti ristoro diffusi nel centro urbano.

Il programma proseguirà venerdì 24 aprile con il concerto di Francesco Baccini e sabato 25 aprile con iniziative tra ambiente e sport, tra cui la passeggiata ecologica negli agrumeti, il torneo di calcio e l’escursione a Capo Ferrato, fino allo spettacolo comico serale.

Ampia la rete delle “pratzas”, con case e spazi espositivi dedicati all’accoglienza, alla gastronomia e alle tradizioni locali, coinvolgendo realtà diffuse come Casa Vargiolu, Casa Shardana, Casa Serpau, Domu Elvira e Sa Coxina de tzia Italina, oltre a numerosi altri punti.

“Le scuole rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità e della Sagra degli Agrumi”, ha dichiarato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu. “Investire sui giovani significa custodire e rinnovare le nostre tradizioni”.

Sulla stessa linea l’assessore comunale al Turismo Matteo Plaisant: “Il coinvolgimento degli istituti scolastici rafforza il legame tra cultura, territorio e sviluppo turistico”.

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