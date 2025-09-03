A Muravera paese non ci sarà alcun parcheggio a pagamento. Le strisce blu, invece, saranno attive a Costa Rei ma solo dalla prossima stagione. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale di Muravera “perché rispetto al 2022 - anno di redazione delle linee guida del progetto delle strisce - si è registrato un cambiamento delle condizioni economiche e del flusso di utenza tale da non rendere più opportuna l’istituzione attuale delle aree di sosta a pagamento nel centro urbano di Muravera”.

Strisce blu che erano state istituite “non tanto per un ritorno economico quanto per garantire un efficace ricambio della sosta”. Con una nuova delibera di Giunta, dunque, arriva “l’eliminazione delle aree di sosta a pagamento previste nel centro urbano”. D’altra parte saranno individuate “nuove aree nella località costiera di Costa Rei al fine del permanere dell'equilibrio economico finanziario del servizio”.

